Japan Airport Terminal: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Japan Airport Terminal hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,240 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 490,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 458,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at