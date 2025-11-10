Japan Airport Terminal: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Japan Airport Terminal hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 76,90 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Japan Airport Terminal ein EPS von 63,03 JPY je Aktie vermeldet.

Japan Airport Terminal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 72,55 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 66,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at