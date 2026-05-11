Japan Airport Terminal: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Japan Airport Terminal lud am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,24 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,310 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,27 Prozent auf 463,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 448,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,04 USD gegenüber 0,970 USD im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Japan Airport Terminal im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,92 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at