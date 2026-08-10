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10.08.2026 06:31:29
Japan Airport Terminal: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Japan Airport Terminal lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es stand ein EPS von 90,70 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Japan Airport Terminal noch ein Gewinn pro Aktie von 67,51 JPY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Japan Airport Terminal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 74,13 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 69,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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