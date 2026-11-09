Japan Airport Terminal hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Japan Airport Terminal hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 62,22 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 76,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 74,49 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72,55 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at