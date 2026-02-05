Japan Airport Terminal präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Japan Airport Terminal hat am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 95,22 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 72,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Japan Airport Terminal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 75,60 Milliarden JPY im Vergleich zu 69,80 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at