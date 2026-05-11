Japan Airport Terminal präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Japan Airport Terminal hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 74,32 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 93,85 JPY je Aktie erzielt worden.

Japan Airport Terminal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 72,68 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 68,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 313,95 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 295,61 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Japan Airport Terminal im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 289,82 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 269,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at