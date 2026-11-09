Japan Airport Terminal stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Japan Airport Terminal ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Japan Airport Terminal die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Japan Airport Terminal im vergangenen Quartal 467,8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Japan Airport Terminal 492,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at