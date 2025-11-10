Japan Airport Terminal veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Japan Airport Terminal stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,26 USD gegenüber 0,210 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 491,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 445,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at