LA Holdings Aktie
WKN DE: A2P59E / ISIN: JP3968300008
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31.05.2026 12:55:19
Japan and China trade accusations at Shangri-La Dialogue
Defense Minister Shinjiro Koizumi has strongly rejected China's claim that Japan is moving toward “neo-militarism.” He accused Beijing of rapidly arming itself.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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