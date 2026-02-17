|
Japan Animal Referral Medical Center: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Japan Animal Referral Medical Center veröffentlichte am 16.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Japan Animal Referral Medical Center hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20,26 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12,86 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Japan Animal Referral Medical Center im vergangenen Quartal 1,63 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Japan Animal Referral Medical Center 1,37 Milliarden JPY umsetzen können.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
