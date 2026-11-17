Japan Animal Referral Medical Center hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 19,32 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 18,03 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 1,72 Milliarden JPY gegenüber 1,56 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at