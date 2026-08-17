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17.08.2026 06:31:29
Japan Animal Referral Medical Center präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Japan Animal Referral Medical Center präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 18,54 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Japan Animal Referral Medical Center 13,95 JPY je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,64 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,47 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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