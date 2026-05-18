Japan Animal Referral Medical Center veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Japan Animal Referral Medical Center präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,24 JPY, nach 8,65 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Japan Animal Referral Medical Center 1,53 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 64,48 JPY gegenüber 40,22 JPY je Aktie im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Japan Animal Referral Medical Center mit einem Umsatz von insgesamt 6,19 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at