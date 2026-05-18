18.05.2026 06:31:29

Japan Asia Investment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Japan Asia Investment gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 17,24 JPY. Im letzten Jahr hatte Japan Asia Investment einen Gewinn von -8,740 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 888,0 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 92,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 461,0 Millionen JPY in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,010 JPY. Im Vorjahr waren 18,94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Japan Asia Investment im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 31,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,12 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,09 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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