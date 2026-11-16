Japan Asia Investment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Japan Asia Investment hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 68,30 JPY. Im Vorjahresquartal waren -2,800 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Japan Asia Investment 341,0 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 486,0 Millionen JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at