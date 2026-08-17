Japan Asia Investment legte Quartalsergebnis vor

Japan Asia Investment gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,51 JPY. Ein Jahr zuvor waren -6,440 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 224,14 Prozent auf 940,0 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 290,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at