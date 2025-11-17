Japan Asia Investment: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Japan Asia Investment hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,80 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -13,880 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 486,0 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 20,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Japan Asia Investment 611,0 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at