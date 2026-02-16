Japan Asia Investment: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Japan Asia Investment hat am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Japan Asia Investment vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 10,01 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 31,45 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 62,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 452,0 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at