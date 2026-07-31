Japan Aviation Electronics Industry legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Japan Aviation Electronics Industry gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,95 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,70 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 58,25 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 51,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at