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27.04.2026 06:31:29
Japan Aviation Electronics Industry stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Japan Aviation Electronics Industry hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37,38 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Japan Aviation Electronics Industry 42,61 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 61,09 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 55,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 104,87 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 172,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 227,87 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Japan Aviation Electronics Industry 221,64 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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