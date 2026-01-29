29.01.2026 06:31:29

Japan Aviation Electronics Industry stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Japan Aviation Electronics Industry hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,26 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 30,99 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 56,35 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 53,00 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

