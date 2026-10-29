Japan Aviation Electronics Industry: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Japan Aviation Electronics Industry präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15,67 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 33,53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 65,31 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 58,84 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at