Japan Best Rescue System gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Japan Best Rescue System gab am 09.05.2022 die Zahlen für das am 31.03.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,94 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 4,48 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,48 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at