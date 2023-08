Japan Best Rescue System stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Japan Best Rescue System veröffentlichte am 08.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -4,230 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 4,64 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,57 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at