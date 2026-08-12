Japan: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Japan hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,41 JPY gegenüber -1,430 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Japan in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,39 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 64,49 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 25,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Japan mit einem Umsatz von insgesamt 8,88 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,13 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at