Asien-Marktbericht 01.05.2026 09:40:39

Japan-Börse atmet auf: Nikkei rückt vor - US-Börsen liefern Steilvorlage

Japan-Börse atmet auf: Nikkei rückt vor - US-Börsen liefern Steilvorlage

Der japanische Aktienmarkt hat sich am Freitag dank sehr positiver Vorgaben der US-Börsen etwas von seinen klaren Vortagesverlusten erholt.

Dabei überkompensierten starke Technologiewerte einige Schwächen im Automobil- und Finanzsektor. Der Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 59.513,12 Punkten.

Positive Impulse lieferte die Rally an den US-Aktienmärkten am Donnerstag. Der technologielastige NASDAQ 100 schwang sich - angetrieben von kräftigen Kursgewinnen der Tech-Giganten Alphabet und QUALCOMM - zu einem Rekordhoch auf und gewann letztlich 1,0 Prozent. Für den US-Leitindex Dow Jones Industrial ging es mit plus 1,6 Prozent noch stärker nach oben.

Viele weitere asiatische Aktienbörsen blieben am Freitag feiertagsbedingt geschlossen, so etwa in China, Hongkong und Südkorea.

/edh/men

TOKIO (dpa-AFX)

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