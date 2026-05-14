14.05.2026 06:31:29

Japan Business Systems,Inc Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Japan Business Systems,Inc Registered hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 52,11 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Japan Business Systems,Inc Registered ein EPS von 37,99 JPY je Aktie vermeldet.

Japan Business Systems,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,69 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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