Japan Business Systems,Inc Registered legte Quartalsergebnis vor

Japan Business Systems,Inc Registered hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 35,65 JPY, nach 36,35 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 40,47 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50,70 Milliarden JPY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 155,45 JPY. Im Vorjahr waren 123,47 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 26,65 Prozent auf 218,57 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 172,58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at