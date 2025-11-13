Japan Business Systems,Inc Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Japan Business Systems,Inc Registered hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 36,35 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 22,18 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40,47 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 123,47 JPY gegenüber 33,23 JPY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 172,58 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 140,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at