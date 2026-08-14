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14.08.2026 06:31:29
Japan Business Systems,Inc Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Japan Business Systems,Inc Registered veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,98 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Japan Business Systems,Inc Registered 19,75 JPY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 81,49 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Japan Business Systems,Inc Registered einen Umsatz von 69,42 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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