|
09.02.2026 06:31:29
JAPAN CASH MACHINE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
JAPAN CASH MACHINE hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 62,24 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 59,56 JPY je Aktie vermeldet.
JAPAN CASH MACHINE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,66 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!