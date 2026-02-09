JAPAN CASH MACHINE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

JAPAN CASH MACHINE hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 62,24 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 59,56 JPY je Aktie vermeldet.

JAPAN CASH MACHINE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,66 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at