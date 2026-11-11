JAPAN CASH MACHINE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

JAPAN CASH MACHINE ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JAPAN CASH MACHINE die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 20,18 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 118,62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,31 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JAPAN CASH MACHINE einen Umsatz von 7,16 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at