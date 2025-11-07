JAPAN CASH MACHINE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

JAPAN CASH MACHINE lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 118,62 JPY, nach 18,46 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 35,76 Prozent auf 7,16 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at