JAPAN CASH MACHINE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

JAPAN CASH MACHINE hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -10,55 JPY. Ein Jahr zuvor waren -10,380 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JAPAN CASH MACHINE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,13 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,49 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 173,14 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte JAPAN CASH MACHINE 140,98 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 31,56 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 16,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 37,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at