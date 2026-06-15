Central Bank Aktie
WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084
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15.06.2026 03:23:35
Japan central bank set to hike rates to highest since 1995 despite governor absence
A weak currency intensifies inflationary pressures for a resource importer like the countryWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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