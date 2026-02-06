Japan Communications stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Japan Communications hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,58 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Japan Communications 1,87 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,99 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,42 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at