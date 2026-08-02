With us Aktie
WKN: 554221 / ISIN: JP3234010001
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03.08.2026 01:02:32
Japan confirms joint yen intervention with US, signals readiness for more action
Yen rose as much as 1% against Singapore dollar in early Aug 3 tradingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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