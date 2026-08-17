17.08.2026 06:31:29

Japan Data Science Consortium stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Japan Data Science Consortium lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 29,56 JPY. Im letzten Jahr hatte Japan Data Science Consortium einen Gewinn von 3,94 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 5,64 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,87 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 53,26 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 25,34 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 22,83 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 23,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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