Japan Data Science Consortium: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Japan Data Science Consortium hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 13,70 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Japan Data Science Consortium noch ein Gewinn pro Aktie von 9,75 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Japan Data Science Consortium 6,15 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at