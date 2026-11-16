|
16.11.2026 06:31:29
Japan Data Science Consortium: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Japan Data Science Consortium hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 13,70 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Japan Data Science Consortium noch ein Gewinn pro Aktie von 9,75 JPY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Japan Data Science Consortium 6,15 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!