Japan Display legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Japan Display hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Japan Display vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 33,10 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 150,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 224,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at