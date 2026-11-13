Japan Display legte Quartalsergebnis vor

Japan Display präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Japan Display vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,52 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,43 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 20,55 Milliarden JPY, gegenüber 33,99 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 39,53 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at