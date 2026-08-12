Japan Display mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Japan Display veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Japan Display vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,54 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,270 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 26,26 Prozent auf 23,92 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Japan Display 32,44 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at