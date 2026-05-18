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18.05.2026 06:31:29
Japan Ecosystem gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Japan Ecosystem präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 59,32 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Japan Ecosystem 23,67 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 4,48 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,89 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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