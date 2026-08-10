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10.08.2026 06:31:29
Japan Ecosystem hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Japan Ecosystem präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 7,72 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Japan Ecosystem noch ein Gewinn pro Aktie von -12,720 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,92 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,59 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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