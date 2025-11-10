JAPAN ELECTRONIC MATERIALS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

JAPAN ELECTRONIC MATERIALS hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 56,13 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 37,96 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat JAPAN ELECTRONIC MATERIALS im vergangenen Quartal 6,89 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JAPAN ELECTRONIC MATERIALS 4,85 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at