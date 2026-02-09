|
JAPAN ELECTRONIC MATERIALS präsentierte Quartalsergebnisse
JAPAN ELECTRONIC MATERIALS hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 139,95 JPY gegenüber 55,80 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 8,35 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 70,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
