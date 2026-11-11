JAPAN ELECTRONIC MATERIALS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

JAPAN ELECTRONIC MATERIALS äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

JAPAN ELECTRONIC MATERIALS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 139,92 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 56,13 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,85 Milliarden JPY – ein Plus von 57,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JAPAN ELECTRONIC MATERIALS 6,89 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at