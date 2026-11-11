|
11.11.2026 06:31:29
JAPAN ELECTRONIC MATERIALS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
JAPAN ELECTRONIC MATERIALS äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
JAPAN ELECTRONIC MATERIALS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 139,92 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 56,13 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,85 Milliarden JPY – ein Plus von 57,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JAPAN ELECTRONIC MATERIALS 6,89 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!