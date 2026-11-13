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13.11.2026 06:31:28
JAPAN ELEVATOR SERVICE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
JAPAN ELEVATOR SERVICE lud am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 9,94 JPY, nach 9,45 JPY im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JAPAN ELEVATOR SERVICE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,45 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 13,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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