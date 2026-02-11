JAPAN ELEVATOR SERVICE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JAPAN ELEVATOR SERVICE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 9,76 JPY, nach 7,76 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,12 Prozent auf 14,63 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at